An einigen Schulen fällt der Unterricht aus

Bergstraße.Wie die Pressestelle des Kreises Bergstraße gestern mitgeteilt hat, findet am heutigen Montag, 10. Februar, auch an den Schulen im Kreisgebiet wegen des Sturmtiefs „Sabine“ teilweise kein Schulbetrieb statt. „Nach derzeitiger Prognose des Deutschen Wetterdienstes wird der Sturm bis Montagvormittag seinen Höhepunkt erreichen. Einige Schulleitungen im Kreis Bergstraße haben deshalb beschlossen, dass heute kein Unterricht stattfindet“, schreibt die Kreisverwaltung.

Die Betreuung der Kinder zur Schulzeit und während der Betreuungszeiten bleibe ungeachtet des Unterrichtsausfalls gesichert. Bis Redaktionsschluss war bekannt, dass der Unterricht heute in Bensheim am Alten Kurfürstlichen Gymnasium, an der Geschwister-Scholl-Schule, am Goethe-Gymnasium und an der Hemsbergschule ausfällt, in Lorsch an der Werner-von-Siemens-Schule und in Heppenheim laut Mitteilung an allen Schulen.

Auf Mitteilungen achten

Betroffen sind außerdem folgende Schulen im Kreis Bergstraße: Steinachtalschule in Abtsteinach; Langenbergschule in Birkenau; Daumbergschule in Gorxheimertal; Ulfenbachtalschule in Grasellenbach; Alfred-Delp-Schule in Lampertheim; Waldhufenschule in Rimbach sowie Adam-Karrillon-Schule, Eugen-Bachmann-Schule, Grundschule Schimmeldewog und Überwald-Gymnasium in Wald-Michelbach.

In Viernheim findet der Unterricht an den Grundschulen laut Kreis-Mitteilung statt. „Soweit weitere Schulen einen Unterrichtsausfall ankündigen sollten, bitten wir alle Betroffenen, auf die Mitteilungen ihrer jeweiligen Schule zu achten“, heißt es in der Mitteilung des Kreises abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 09.02.2020