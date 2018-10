An öffentliche Auftritte musste er sich gewöhnen

Bergstraße.Dieser Termin gehört zweifellos zu den angenehmeren. Denn Zeit zum Entspannen hat er in den Wochen vor den Wahlen kaum. Deshalb kann Marius Schmidt den Spaziergang mit dem Journalisten durch das Lampertheimer Naturschutzgebiet Biedensand genießen. Er nutzt ihn als Pause zum Durchatmen.

Zwar lässt sich der Lampertheimer SPD-Landtagskandidat gerne auch mal in den Sessel fallen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Doch dabei werden dann meist Szenen rekapituliert, die Schmidt beim Wahlkampf erlebt hat. Der 27-Jährige bezeichnet sich als selbstkritisch. Das lässt einen auch in Pausen nicht unbedingt abschalten. Zumal es auch beim Pressespaziergang vor allem um eines geht: um Politik.

Zugleich sieht sich Schmidt in einem sozialen Umfeld eingebunden. Die Politik begreift er als eine Art „Teamsport“, und es gibt in seinem Freundes- und Beraterkreis durchaus Menschen, die ihm durch konstruktive Kritik zu einem realistischen Selbstbild verhelfen.

Marius Schmidt ist die Politik nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden; er sieht sich selbst eher als introvertierten, schüchternen Menschen, der lernen musste, dass zum politischen Geschäft etwa auch der öffentliche Auftritt gehört. Das Lampenfieber vor parlamentarischen Reden ist ihm bis heute erhalten geblieben.

An den Idealen festhalten

Doch als Mensch, der nicht dem Klischee eines Selbstdarstellers entspricht, der das helle Scheinwerferlicht genießt, will sich Schmidt unter keinen Umständen verbiegen lassen. Selbst wenn es die politische Karriere kosten sollte. An seinen Idealen – Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufbauen – will er auch dann festhalten, wenn der Karrieresprung den Ellenbogeneinsatz verlangen sollte. „Ich will zeigen, dass es möglich ist“, hat er sich vorgenommen, seine Persönlichkeit einzubringen, anstatt sie einem Spitzenamt zu opfern. Schließlich seien gerade Glaubwürdigkeit und Vertrauen Werte, deren permanente Verletzung zu einer Entfremdung von Teilen der Bevölkerung zum politischen Betrieb geführt hätten.

In einem Lampertheimer Drei-Generationen-Haushalt aufgewachsen, hat Marius Schmidt den Wert sozialer Bindungen für die menschliche Entwicklung am eigenen Leib erfahren. Im Einsatz für andere stelle sich, frei von materiellen oder persönlichen Interessen, am ehesten Zufriedenheit ein, ist Schmidt überzeugt. Es seien „einfache, aber liebevolle Verhältnisse“ zu Hause gewesen, die sich als grundlegend für das spätere ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement erwiesen hätten.

Verein als zweites Zuhause

Marius Schmidts Wurzeln liegen nicht nur in einem als beglückend erlebten Zuhause, sondern auch in einem Verein. Am 7. Juli 1991 geboren, wurde der gerade ein Monat alte Säugling durch die Initiative des Großvaters als neues Mitglied im Lampertheimer Odenwaldklub (OWK) aufgenommen.

Das Laufen und Wandern in der Natur ist ihm zur Leidenschaft geworden, und er erkennt darin so manche Analogie zur Politik: Auch lange Strecken können nur Schritt für Schritt bewältigt werden; Durchhaltevermögen gehört dazu; das Ziel sollte man dabei nicht aus dem Auge verlieren.

Keine Frage, dass das bekennende OWK-Mitglied bei der Entscheidung über ein angemessenes Milieu für ein persönliches Gespräch mit dem Redakteur dieser Zeitung den Gang in die Natur gewählt hat. Aus seiner Heimatverbundenheit macht der 27-Jährige keinen Hehl. Sie steht aus seiner Sicht keineswegs im Widerspruch zu einer progressiven sozialdemokratischen Haltung. Auch sei die Bindung an eine Heimat nicht zu verwechseln mit einer provinziellen Einstellung.

Schmidt ist sich sicher: Auch für ein attraktives politisches Amt würde er sich nicht von seinen Lampertheimer Wurzeln losreißen wollen. Der 27-Jährige schätzt den „eigenwilligen Charme“ der Menschen, die in seiner Heimatstadt leben. „Wenn man ihre harte Schale knackt, kommt in der Regel ein weiches Herz zum Vorschein“, lautet seine Erfahrung.

Für sanften Tourismus

Noch liegt die späte Sommersonne über dem Lampertheim Biedensand. Doch die Vegetation ist, bedingt durch die langanhaltende Trockenheit, schon herbstlich reif verfärbt. Unter den Sohlen raschelt das abgefallene Laub. Über den Baumwipfeln ziehen Vögel ihre Kreise. Alles wirkt friedlich hier draußen. Nur der dröhnende Lärm einer Motorsäge stört die Idylle.

Der Schutz des Naturreservats und des Altrheins liegen Schmidt am Herzen. Allerdings plädiert er bei der kurzen Pause auf einer schattigen Bank durchaus für einen sanften Tourismus mit einem attraktiven Wegenetz für Radfahrer und Wanderer. Mit zuverlässigen Markierungen und Hinweisen auf städtische und gastronomische Einrichtungen. Touristen sollen Lampertheim nicht länger links liegen lassen, sondern die Vorzüge dieses liebenswerten Städtchens kennenlernen.

Am Altrhein, der von Verlandungsprozessen bedroht ist, will er dranbleiben, um doch noch Partner auf Landes- und Bundesebene zu finden. Ihm ist klar: Alleine wird die Stadt ein Ausbaggern des bei Naherholungssuchenden wie Wassersport treibenden beliebten Gewässers nicht finanzieren können. Auch nach den bisherigen Absagen der Bundesbehörden will sich Schmidt nicht entmutigen lassen: „Wir sollten am Altrhein nicht aufgeben.“

Aufgeben ist für einen Landtagskandidaten in diesen Tagen und Wochen ohnehin keine Lösung. Der eineinhalbstündige Rundgang in der Naturidylle des Lampertheimer Biedensands geht zu Ende. Es ist früher Nachmittag; doch die nächsten Termine warten bereits. An eine Pause wird erst wieder in der Nacht zu denken sein – wenn der zurückliegende Tag dann nicht wieder Karussell im Kopf fährt . . .

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.10.2018