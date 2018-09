Der Eigenbetrieb Neue Wege Kreis Bergstraße – Kommunales Jobcenter – hat einen neuen Projektmanager im Bereich Arbeitgeberservice. Andreas Furch ist ein Experte mit mehrjähriger Erfahrung in den Bereichen Personal und Arbeitsvermittlung.

Als Projektmanager ist Furch der zuständige Ansprechpartner für die Unternehmen der Wirtschaftsregion Bergstraße, wenn es um die Bereiche Personal und Arbeit geht. Zu seinen Aufgaben zählt unter anderem die Beratung zum Thema Rekrutierung von Personal.

Direkter Kontakt

Dazu steht das Job-Portal für Fach- und Führungskräfte der Wirtschaftsförderung zur Verfügung. Dieses können Unternehmen nutzen, um auf offene Stellen aufmerksam zu machen. Durch den direkten Kontakt zum Arbeitgeberservice des Eigenbetriebs wird jede gemeldete Stelle aufbereitet und an die entsprechenden Mitarbeiter im Bereich Fallmanagement weitergeleitet. Somit kann direkt in den vier Standorten des Kommunalen Jobcenters nach passenden Arbeitskräften gesucht und anschließend zügig Kontakt zu Personalentscheidern hergestellt werden. Durchregelmäßigen Kontakt zu den Unternehmen erhält das Jobcenter einen direkten Einblick, welche Vorstellungen und Erwartungen diese an die Bewerber haben.

Flüchtlinge in Arbeit bringen

„Um entsprechend qualifizierte Flüchtlinge so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wurde das Projekt ‚Neue Wege für willkommene Fachkräfte in den Arbeitsmarkt’ ins Leben gerufen“, ergänzt der Betriebsleiter Stefan Rechmann und erläutert: „Dahinter steht der Gedanke, potenzielle Fachkräfte aus den Reihen der anerkannten Flüchtlinge mit dem bestehenden Fachkräftebedarf der regionalen Unternehmen abzugleichen“.

Neben den Beratungen der Personalentscheider zu allen Personalfragen, dem HR-Netzwerk-WRB und der Beratung von potenziellen Fachkräften aus dem Pool der Flüchtlinge unterstützt Andreas Furch auch das Projekt „Netzwerk Bergstraße – Menschen mit Handicap auf dem ersten Arbeitsmarkt“. So können sich Unternehmen gezielt mit ihren Anfragen auch zum Thema Flüchtlinge, Menschen mit Behinderung und allgemein bei Personalfragen an ihn wenden.

Wichtiges Bindeglied

„Wir sehen unsere spezialisierten Mitarbeiter des Arbeitgeberservice als wichtiges Bindeglied zwischen Neue Wege und den Unternehmen der Wirtschaftsregion Bergstraße“, betont die Erste Kreisbeigeordnete und zuständige Dezernentin Diana Stolz und führt weiter aus: „Das Thema Personal beschäftigt Kleinstunternehmen genauso wie Großkonzerne und wird auch in Zukunft immer wichtiger werden. Der Fachkräftemangel, die Akademisierung der Gesellschaft und die Digitalisierung schaffen unterschiedliche Rekrutierungskanäle.“

Weiter ausgebaut wurde das Serviceangebot des Jobcenters auch durch einen neuen Jobticker auf der Internetseite www.neue-wege.org. Schnell und übersichtlich werden die Jobsuchenden hier über Stellenangebote, Lehrstellen oder Praktikumsplätze im Kreis Bergstraße informiert. red/BILD: Kreis Bergstraße

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.09.2018