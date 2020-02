Anfrage zum Verbraucherschutz

Bergstraße.Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler hat die Kreisverwaltung dazu aufgefordert, in der Sitzung des Kreistages am heutigen Montag einen Bericht zum Thema Verbraucherschutz vorzulegen. Der jüngste Fleischskandal sei längst nicht aufgearbeitet. Auch sei davon die Rede, dass die Lebensmittelkontrollen in verschiedenen hessischen Landkreisen eher schlecht als recht funktionieren“. Dabei sei auch vom Kreis Bergstraße die Rede. „Offensichtlich sind die Verwaltungsapparate unterbesetzt oder kommen ihren Aufgaben aus anderen Gründen nicht nach. Die Bürger sind zurecht verunsichert und dürfen erwarten, umfassend darüber informiert zu werden, wie es vor ihrer Haustür um den Verbraucherschutz und die Ergebnisse der Lebensmittelkontrollen steht“, so die Freien Wähler. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.02.2020