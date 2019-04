Angebot an Radwegen verbessern

Bergstraße.Der Kreis Bergstraße will sein Radwege-Netz optimieren und sein Radverkehrskonzept an die heutigen Bedürfnisse und Anforderungen der Bevölkerung anpassen. Die Bevölkerung war aufgerufen, sich über eine Online-Plattform an der Fortschreibung des Radverkehrskonzepts zu beteiligen und Wünsche und Anregungen zur Optimierung des Streckennetzes einzubringen. Diese Möglichkeit haben 592 Teilnehmerinnen und Teilnehmer genutzt, die insgesamt 1030 Meldungen eingebracht haben. Unter http://www.radforum-bergstrasse.de können Interessierte eine Zusammenfassung der eingegangenen Meldungen einsehen.

Meilensteine festgelegt

Kurz nach Abschluss der Bürgerbeteiligung kam die Steuerungsgruppe des Projektes zusammen, die aus Interessenvertretern, Fachverwaltungen, Hessen-Mobil und dem ehrenamtlichen Radverkehrsbeauftragten des Kreises besteht. Dabei wurde nicht nur über die Eingaben der Bürgerinnen und Bürger diskutiert, sondern es wurden auch die grundsätzlichen Zielsetzungen sowie die weiteren Meilensteine des Bergsträßer Radverkehrskonzeptes festgelegt.

Einer dieser Meilensteine ist die Befahrung des aktuellen Radverkehrsnetzes durch das vom Kreis Bergstraße beauftragte Planungsbüro Radverkehrskonzept (RV-K) aus Frankfurt, mit der im März im Ried begonnen wurde. Voraussichtlich bis Juni wird sie für das gesamte Kreisgebiet abgeschlossen sein. Hierbei werden wesentlichen Parameter der Radwege und der Verbindungen sowie Netzlücken aufgenommen.

Die von den Radweg-Experten gemachten Befahrungseindrücke werden mit den von den Bürgerinnen und Bürger gemeldeten Bedarfen und Mängeln abgeglichen. Dies alles fließt dann in die Entwicklung konkreter Maßnahmen ein, die zur Optimierung des Streckennetzes beitragen und bis zum September vorliegen sollen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.04.2019