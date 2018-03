Angehende Lehrkräfte nehmen Abschied

Anzeige

Bergstraße.Die letzten Tage einer jahrelangen Ausbildung sind besonders denkwürdig, ziehen doch alle Ausbildunsgserfahrungen nochmals wie ein innerer Film vorüber. Schließlich kommt der entscheidende Schritt in die Eigenverantwortlichkeit. Dieser Schritt stand kürzlich bei den Prüfungssemestern des Studienseminars an – und so luden die examinierten Lehrkräfte des Kreises Bergstraße und des Odenwaldkreises zur Abschlussfeier nach Heppenheim, dem Sitz ihres Studienseminars, ein, um die Zeugnisverleihung zu feiern.

„Demokratische Unterrichtsplanung mit den Schülern statt allmächtiger Lehrer, Lernprozesse moderieren statt verordnen, die Schule im Team mit regionalen Akteuren entwickeln statt ein Einzelkämpferdasein zu führen, gute technische und teamorientierte personelle Ausstattung statt die Verwaltung des Mangels, Kooperation mit Eltern in Erziehungsfragen statt Abwälzen der Erziehungsaufgaben auf die Schule – das Pädagogenleben könnte so bereichernd für Schüler und Lehrkräfte sein … und ist es doch leider oft nicht.“ Mit einem leicht visionären Blick auf gute Chancen der schulischen Arbeit in der Zukunft verabschiedete der Personalrat des Studienseminars die jungen Lehrkräfte im hiesigen Schulamtsbezirk aus dem Referendariat.

Die Ausbilderinnen Ursula Tilsner und Rosemarie Heussner-Kahnt zeichneten hierbei ein launisch-wechselvolles Bild pädagogischer Ziele und gleichzeitig der leider blasseren Realität. Chancen und Grenzen schulischer Arbeit für Kinder, Eltern und Lehrkräfte vermischten sich so zu einer schulischen Persiflage – einem changierenden Cartoon. Seminarleiter Uwe Setzer setzte diese Gedanken in seiner Ansprache fort. Das wechselvolle Dasein des Lehreralltags sei zwar eine Belastung, aber doch immer auch besondere Chance. So seien Lehrkräfte in der dankbaren Situation, unsere Gesellschaft tatsächlich auch entwickeln zu können.