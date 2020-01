Angela Lüdtke verabschiedet

Bensheim.Die Direktorin der Bensheimer Geschwister-Scholl-Schule, Angela Lüdtke (Bild: Zelinger) ist am Mittwoch in den Ruhestand verabschiedet worden – kurz nach ihrem 40. Dienstjubiläum.

Ein Nachfolger für die engagierte Pädagogin, die nach eigenen Angaben gerne auch über das Pensionsalter hinaus weitergemacht hätte, steht bisher allerdings nicht fest. Die gebürtige Hamburgerin kam im März 2013 an die kooperative Gesamtschule und hat in dieser Zeit deutliche Spuren hinterlassen. Unter ihrer Regie wurde zuletzt beispielsweise ein Pädagogischer Fonds auf den Weg gebracht, der es Schülern ermöglicht, an Ausflügen oder anderen finanziell getragenen Veranstaltungen teilnehmen zu können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 30.01.2020