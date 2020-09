Angespannte Lage

Neben saisonalen Aspekten hat sich auch die wieder ansteigende Ausbreitung des Coronavirus im August auf den Arbeitsmarkt sehr belastend ausgewirkt. „Es geht vor allem darum, die Wirtschaft zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu sichern“, sagte Birgit Förster, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Darmstadt, gestern bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen.

Auf den gesamten Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit in Darmstadt bezogen stiegen die Arbeitslosenzahlen um 856 Menschen auf 25 296 Betroffene.

Im Kreis Bergstraße stieg die Zahl der Arbeitslosen um 215 auf 6799 Menschen. Die Arbeitslosenquote im August lag damit bei 4,6 Prozent. Im gleichen Vorjahresmonat betrug die Quote 3,4 Prozent. Andere Regionen in Südhessen sind stärker betroffen: Die Quote im und im Odenwaldkreis lag im August bei 5,4 Prozent, im Kreis Darmstadt-Dieburg bei 5,6 Prozent. Am höchsten ist die Arbeitslosenquote in der Großstadt: In Darmstadt lag sie im August bei 7,1 Prozent.

„Zwar liegen die Zahlen weiterhin deutlich unter dem hessischen Schnitt von derzeit 6,0 Prozent, aber die Situation ist weiterhin erkennbar angespannt“, kommentierte Landrat Christian Engelhardt gestern die Entwicklung. „Wie es bei unseren Unternehmen weitergeht, entscheidet sich unter anderem aufgrund des Infektionsgeschehens der nächsten Monate. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.09.2020