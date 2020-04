Anonymer Protestaufruf

Weinheim.Dass man nicht ungehindert und zudem noch anonym im Internet zur Begehung von Straftaten aufrufen kann, musste jetzt ein 32-jähriger Weinheimer erfahren. Ein zunächst unbekannter „User“ hatte am 21. März auf einem Internetportal anonym zu einem friedlichen Protestmarsch gegen die Ausgangsbeschränkungen in Zeiten der Corona-Krise aufgerufen. Stattfinden sollte dieser am 23. März zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und dem Paradeplatz.

Ferner forderte der Mann potenzielle Teilnehmer dazu auf, Kinder mitzubringen, um sich vor der Polizei zu schützen. Zahlreiche Leser, die im Internet über den Aufruf stolperten, informierten die Polizei. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führten über den Provider des Portals, der seinen Sitz im Ausland hat, schließlich auf die Spur des Verdächtigen.

Am vergangenen Freitag wurde der 32-Jährige vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden neun Datenträger – drei Laptops, vier Festplatten, ein Tablet und ein Smartphone – sichergestellt, die derzeit ausgewertet werden. Der Verdächtige, der zum Tatvorwurf schweigt, wurde nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg dauern an.

Party in Laudenbach aufgelöst

„Obwohl sich die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung an die gesellschaftlichen Einschränkungen hält, gibt es immer noch ein paar Unbelehrbare, die meinen, dass diese Regeln für sie nicht gelten“, schreibt die Polizei. So wurde in Laudenbach am Freitagabend kurz nach 21 Uhr eine Party von der Polizei beendet. Die sechs Gäste zeigten sich uneinsichtig hinsichtlich des Einschreitens der Beamten. Um ihre Einsicht für die Zukunft zu stärken, wurden Bußgeldverfahren gegen die Anwesenden eingeleitet. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.04.2020