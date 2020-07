Anstieg nicht mehr ganz so stark

Üblicherweise geht die Arbeitslosigkeit im Monat Juni leicht zurück – nicht so in Zeiten der Corona-Pandemie. „In diesem Jahr ist der Arbeitsmarkt weiterhin stark angespannt. Die Arbeitslosigkeit ist auch im Juni wieder gestiegen – allerdings nicht mehr so stark wie im April und Mai“, sagte Birgit Förster, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Darmstadt, gestern bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen.

Erfreulich seien die vermehrten Stellenmeldungen aus dem Bereich der Gastronomie, was mit den gelockerten Corona-Bestimmungen zusammenhänge, wie Förster weiter ausführte.

Kein schnelles Ende in Sicht

„Ein schnelles Ende der corona-bedingten Belastungen der Wirtschaft ist in den nächsten Monaten aber nicht in Sicht“, dämpfte Förster jegliche Hoffnungen auf eine baldige Entspannung.

Auf den gesamten Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit in Darmstadt bezogen stiegen die Arbeitslosenzahlen um 792 Menschen auf 23 613 Betroffene. Im Kreis Bergstraße stieg die Zahl der Arbeitslosen um 265 auf 6376 Menschen. Die Arbeitslosenquote im Juni lag damit bei 4,3 Prozent. Im gleichen Vorjahresmonat betrug die Quote 3,4 Prozent.

Bergsträßer Quote

Die Situation auf dem Bergsträßer Arbeitsmarkt ist dennoch unverändert am besten im Vergleich zur Lage in den anderen südhessischen Regionen. Die Quote im und im Odenwaldkreis lag im Juni bei 5,1 Prozent, im Kreis Darmstadt-Dieburg bei 5,2 Prozent. Am höchsten ist die Arbeitslosenquote in der Großstadt: In Darmstadt lag sie im Juni bei 6,5 Prozent.

Entbürokratisierung gefordert

„Aus der tiefsten Rezession mit der größten Neuverschuldung in Deutschland und in Hessen kommen wir nur mit Mut zur Flexibilisierung.“ So kommentierte gestern Dirk Widuch, Geschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) in der Geschäftsstelle Darmstadt und Südhessen die neuesten Arbeitsmarktzahlen.

Wirtschaft, Wettbewerb und Wachstum müssten jetzt durch Entbürokratisierung und Lockerungen von zu starren Regeln angekurbelt werden. Am Arbeitsmarkt heißt das für Widuch: „Das Arbeitszeitgesetz endlich zeitgemäß neu gestalten, Zeitarbeit erleichtern, rechtssichere Befristungen beibehalten und beim EU-Entsenderecht die Pausentaste drücken. Nur ein hoher Beschäftigungsstand kann das dringend benötigte Konsum- und Investitionsklima anheizen.“

Flexible Beschäftigungsformen

Durch flexible Beschäftigungsformen könnten Unternehmen auf wirtschaftliche Krisen reagieren und ihre Arbeitsplätze sichern. „Zudem erhalten Berufsanfänger, Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt – auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Mehr als 40 Prozent der befristet Beschäftigten werden im Anschluss übernommen. Flexible Beschäftigungsformen sichern nicht nur Arbeitsplätze, sondern ermöglichen oft erst dessen Schaffung“, so Widuch. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 02.07.2020