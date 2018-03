Anzeige

Bergstraße.Einen Riesenansturm erlebte das Naturschutzzentrum Bergstraße (NZB) bei seinem Frühlingsfest am Sonntag in der Reihe BA-Natürlich. Bei herrlichem Sonnenschein zog es fast jeden ins Freie – und so genossen die Menschen das kurze Gastspiel des Frühlings und das Programm, das die Aktiven im NZB vorbereitet hatten. Hunderte Familien pilgerten zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto an die Erlache. red