Antenne Bergstraße sendet auch 2020

Bergstraße.Mit der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr auch an der Bergstraße alles anders. Doch eine Tradition bleibt: Das ehrenamtliche Bürgerradio „Antenne Bergstraße“ geht wieder auf Sendung, und zwar wie gewohnt eine Woche lang im Herbst. Von 26. September bis 3. Oktober berichtet Antenne Bergstraße als offizielles Veranstaltungsradio von der Interkulturellen Woche der Stadt Heppenheim.

In dieser Zeit ist der Sender auf der UKW-Frequenz 91,7 MHz und via Webradio empfangbar. „Neben zahlreichen Beiträgen und Sendungen zur Interkulturellen Woche bekommen in der acht Tage langen Sendewoche zahlreiche weitere Themen, Personen und Vereine ihren Platz“, kündigen die Radiomacher an.

Die Interkulturelle Woche 2020 steht unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“, was sich auch in der Sendewoche widerspiegelt. „Wir werden alles daran setzen, auch in diesem Jahr ein vielfältiges Programm anzubieten, das alle Altersgruppen anspricht“, so die Verantwortlichen.

Studio auch in Heppenheim

Das Hauptsendestudio von Antenne Bergstraße wird wieder im Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim eingerichtet. Zudem wird es, wie schon im vergangenen Jahr, ein kleines Produktionsstudio in Heppenheim geben. Angesichts der Corona-Pandemie findet die Sendewoche in diesem Jahr unter besonderen Auflagen statt: So wird es für die acht Sendetage ein entsprechendes Hygiene- und Sicherheitskonzept geben, an das sich alle Radiomacher in den beiden Studios und bei der täglichen Berichterstattung vor Ort halten müssen.

Jeder kann mitmachen

„Am Grundsatz von Antenne Bergstraße ändert sich dadurch nichts: Wir bleiben ein medienpädagogisches Projekt, bei dem jeder Radio- und Medieninteressierte mitmachen kann“, teilen die Verantwortlichen mit. So freut sich der Sender auch in diesem Jahr wieder auf neue Mitstreiter. Die Aufgaben sind vielfältig: Gesucht werden Moderatoren, Reporter, Nachrichtensprecher und Techniker sowie Online- und Social-Media-Redakteure.

Damit neue Radiomacher nicht unvorbereitet auf Sendung gehen, bietet Antenne Bergstraße vor der Sendewoche Workshops an, darunter ein Journalismus-Workshop am 12. September (Samstag) im Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim. Die Teilnehmer erhalten dabei eine Einführung in den Journalismus und das Medium Radio. Außerdem gibt es einen Technik-Workshop für Interessierte. Weitere Termine und Infos zum Radioprojekt gibt es im Internet. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.08.2020