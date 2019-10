Antisemitismus im Alltag

Bergstraße.Antisemitismus ist nicht nur ein historisches Phänomen, sondern auch ganz aktuell in der Gesellschaft zu finden. Diese Form der Diskriminierung macht sich in Deutschland gerade wieder breit. Sie hat viele Facetten und ist in allen Gesellschaftsschichten zu finden. Ein Seminar der Kreisvolkshochschule (Kvhs) schärft die Wahrnehmung der Teilnehmer für antisemitische Äußerungen und Vorfälle. Sie erfahren, wie man diskriminierenden Äußerungen mit demokratisch fundierten Antworten begegnet. Das Seminar läuft an diesem Samstag, 19. Oktober, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in Lorsch im Kvhs-Schulungszentrum (Römerstraße 16). red

