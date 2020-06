Antworten auf Fragen zur Pflege

Bergstraße.Viele Pflegebedürftige sowie pflegende Angehörige haben aktuell – angesichts der Corona-Verordnungen und der damit verbundenen Einschränkungen – zahlreiche offene Fragen, sind besorgt oder verunsichert. Der Pflegestützpunkt des Kreises Bergstraße steht den Bürgern aber auch in dieser Situation gern mit Rat und Tat zur Seite.

Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen bietet der Pflegestützpunkt zwar derzeit keine Hausbesuche oder persönlichen Beratungen vor Ort an. Doch die Mitarbeiter sind weiterhin telefonisch, per Post oder auch per E-Mail für Fragen rund um das Thema Pflege ansprechbar. Auch im Rahmen von ausführlichen telefonischen Beratungen können schließlich Fragen und Probleme geklärt werden.

Fragebogen statt Hausbesuch

Die Unterstützung des Pflegestützpunktes benötigen viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen beispielsweise im Rahmen der Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK), der aktuell ebenfalls keine Hausbesuche durchführt und zur Einschätzung der Situation Fragebögen versendet.

Der Pflegestützpunkt gibt Antworten auf eine Vielzahl von Fragen – wie zum Beispiel:

Sind Sie pflegebedürftig oder haben sonstige Beeinträchtigungen, sodass Sie Unterstützung benötigen?

Sie wissen aber nicht, wer sie aktuell unterstützen kann?

Kümmern Sie sich um einen pflegebedürftigen Menschen oder einen Menschen mit Beeinträchtigungen und benötigen Entlastung?

Neutral und kostenfrei

Der Pflegestützpunkt im Kreis Bergstraße berät unabhängig, neutral und kostenfrei Menschen jeden Alters. Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer Beratung ist der Wohnsitz im Kreis Bergstraße und die Zugehörigkeit zu einer gesetzlichen Krankenversicherung. Der Pflegestützpunkt arbeitet mit allen Einrichtungen und Diensten der Region zusammen, die mit Fragen der Prävention, Rehabilitation, Pflege und Hilfen zur Lebensgestaltung befasst sind. red

