Appell zum Nichtrauchtag

Bergstraße.Angesichts des Weltnichtrauchertags am 31. Mai appelliert die Bergsträßer Gesundheitsdezernentin Diana Stolz, auf den Nikotinkonsum zu verzichten. Workshops zum Thema Rauchen seien ein wichtiger fester Bestandteil von Aktionstagen an den Bergsträßer Schulen. Junge Menschen seien als potenzielle Raucher von morgen eine attraktive Zielgruppe für die Tabakindustrie. Deshalb kooperiere die Branche vermehrt mit Influencern, um ihre Produkte zu vermarkten und die Gefahren zu verharmlosen. In den vergangenen Jahren sei die Zahl der jungen Menschen, die rauchen, erfreulicherweise zurückgegangen. Dennoch sei es wichtig, die jungen Bergsträßer umfassend über den Konsum von Tabakwaren sowie seine möglichen Folgen zu informieren. Nur so könne man „diese gefährdete Gruppe auch nachhaltig schützen“, ist Stolz überzeugt. zg

