Arabisch oder Japanisch lernen

Bergstraße.Arabisch, Chinesisch, Japanisch gefällig? Nach den Herbstferien gehen bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) neue Sprachkurse für Anfänger an den Start.

Dabei sind auch einige echte Exoten: ein Arabischkurs, zunächst zum Schnuppern an einem Samstag (20. Oktober) von 11 bis 15.15 Uhr im Bensheimer vhs-Raum – bei Gefallen mit Fortsetzung donnerstagabends von 19 bis 21 Uhr im Goethe-Gymnasium ab dem 25 Oktober.

Oder Chinesisch: In Heppenheim, dort im Starkenburg-Gymnasium, ebenfalls donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr, erstmals am 18. Oktober. Auch Japanisch gibt es von der Pike auf: im Bensheimer Goethe-Gymnasium montags von 19 bis 20.30 Uhr mit Beginn am 15. Oktober.

Der richtige Ton am Telefon

Termine vereinbaren, Geschäfte abwickeln – im modernen Berufsalltag läuft vieles über das Telefon. Die passende Wortwahl und Fragetechnik, Überzeugungskraft und Ausstrahlung, unterschiedliche Stimmlagen und ein Gespür für Ton und Takt und auch ein wenig Psychologie erweisen sich in schwierigen Gesprächen als hilfreich. Diese Techniken lernen und trainieren Teilnehmer eines Kurses der Kreisvolkshochschule (Kvhs). Außerdem erfahren sie, wie man sich als Gesprächspartner am Telefon souverän verhält und damit seine Ziele erreicht. Der Kurs läuft zweimal mittwochs ab dem 17. Oktober jeweils von 18 bis 20 Uhr in Heppenheim im Haus der Kirche (Ludwigstraße 13). red

