Bergstraße.Schäden an den Fahrbahnübergängen der alten Rheinbrücke bei Worms müssen repariert werden. In der kommenden Woche werden im Auftrag von Hessen Mobil im Zuge der Bundesstraße 47 die Reparaturarbeiten durchgeführt. In der Zeit von Dienstag (26.) bis Freitag (29.) jeweils zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens muss dafür auf der Brücke in beiden Fahrtrichtungen jeweils eine der Fahrspuren gesperrt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.01.2021