Arbeiten auf Autobahnen in Südhessen

Bergstraße.In der kommenden Woche werden im Auftrag der Straßen- und Autobahnmeisterei Darmstadt Fahrbahnschäden im Zuge der Autobahnen A 5 und A 67 beseitigt.

Die Bauarbeiten werden jeweils in der Nacht von 20 bis 5 Uhr unter Sperrung eines Fahrstreifens durchgeführt. Der Verkehr wird jeweils über die verbleibenden Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeleitet.

Begonnen wird mit den Bauarbeiten am Montag, 2. Dezember, auf der A 67 in Fahrtrichtung Darmstadt im Streckenabschnitt zwischen Büttelborn und dem Kreuz Darmstadt. In den beiden Nächten vom 3. und 4. Dezember erfolgen die Bauarbeiten auf der A 5 in Fahrtrichtung Heidelberg im Streckenabschnitt zwischen Zwingenberg und Bensheim. Am Donnerstag, 5. Dezember, werden nochmals Bauarbeiten auf der A 67 in Fahrtrichtung Darmstadt im Streckenabschnitt zwischen Gernsheim und Pfungstadt durchgeführt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.11.2019