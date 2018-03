Anzeige

Darmstadt/Bergstraße.Die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit in Darmstadt sowie in den Geschäftsstellen in Bensheim, Erbach, Lampertheim und Mörlenbach stehen ihren Kunden am Gründonnerstag (29. März) bis 16 Uhr zur Verfügung. Dies gilt auch für das Berufsinformationszentrum (BiZ).

Das Servicecenter der Arbeitsagentur ist wie gewohnt bis 18 Uhr unter den Telefonnummern 0800 / 4555500 (für Arbeitnehmer/Arbeitsuchende) beziehungsweise 0800 / 4555520 (für Arbeitgeber) erreichbar.

Von dieser Regelung betroffen ist ebenfalls die Familienkasse (Telefonnummer: 0800 / 4555530) in den Räumen der Agentur für Arbeit Darmstadt. red