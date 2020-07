Arbeitsmarkt in der Region unter Druck

Bergstraße.Im Juni waren im Landkreis Bergstraße 6376 Menschen arbeitslos gemeldet, was einer Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent entspricht – mehr als im Vorjahr, aber „weiterhin deutlich unter dem hessischen Schnitt von derzeit 5,7 Prozent“, so Landrat Christian Engelhardt. Die Coronavirus-Pandemie und vor allem der damit verbundene Lockdown und die Unterbrechung von Lieferketten hätten den Arbeitsmarkt unter Druck gesetzt. „Daher stand ich während der vergangenen Monate in intensivem Kontakt mit Vertretern der hiesigen Wirtschaft, der Banken und der Wirtschaftsverbände“, so der Chef der Kreisverwaltung weiter.

Verschiedene Branchen würden längerfristig unter den Auswirkungen der Pandemie leiden. Daher habe der Kreis gerade für diese Bereiche eigene Förderinstrumente aufgelegt. „Unser Ziel muss es sein, dass die Unternehmen im Kreis so gut wie möglich durch die Krise kommen. Neben den Arbeitsplätzen muss auch die kulturelle und gastronomische Vielfalt hier erhalten bleibt“, so Engelhardt.

„Im Juni ist die Arbeitslosenquote im Bereich des SBG II bei 2,1 Prozent stabil geblieben. Wir müssen aber davon ausgehen, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Folge der Coronavirus-Epidemie und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Schieflagen auch im Kreis Bergstraße mittel- bis langfristig deutlich ansteigen wird“, betont die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz, die für das kommunale Jobcenter zuständig ist. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.07.2020