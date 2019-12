Artenvielfalt mit Pflanzaktionen sichern

Bergstraße.Die Biodiversität soll erhalten bleiben. Dies gilt auch im Kreis Bergstraße und in Sachen Obstbäume. Daher organisiert die Abteilung Raumentwicklung, Landwirtschaft und Denkmalschutz des Kreises Bergstraße in Kooperation mit dem Gewässerverband Bergstraße und den Streuobstwiesenrettern alljährlich eine Sammelbestell-Aktion, bei der jede Interessierte regionale hochstämmige Obstbaumsorten erwerben kann.

Verdoppelung in drei Jahren

Das vielfältige Angebot reichte auch in diesem Jahr von Apfelsorten, wie „Brettacher“ und „Roter Boskoop“ bis hin zu verschiedensten heimischen Birnen-, Zwetschgen- oder Kirschensorten. In diesem Jahr lagen rund 580 unterschiedliche Hochstämme am Weschnitzdamm bereit für die etwa 100 Bergsträßer Bürger, die Bäume bestellt hatten. Damit hat sich die Anzahl der bestellten Bäume den zurückliegenden drei Jahren fast verdoppelt.

„Jahr um Jahr werden die Streuobst-Sammelbestellungen sehr positiv angenommen und erfreuen sich stets wachsender Beliebtheit“, betont Landrat Christian Engelhardt. „Mit der Aktion leisten sowohl die Organisatoren als auch die Besteller einen erheblichen Beitrag zur langfristigen Erhaltung unserer Kulturlandschaft sowie für Klimaschutz und Nachhaltigkeit.“

Nachhaltigkeit sei für die Kreisverwaltung seit Jahren ein großes Thema, so Engelhardt. So unterstütze und forciere die Kreisverwaltung unter anderem regionale Landwirtschaft, die Nutzung alternativer Energieformen, die Artenvielfalt, das Anlegen von Blühstreifen und den Erhalt von Streuobstwiesen. „Dank der Obstbaumbestellaktion wachsen mittlerweile 2200 neue Bäume heimischer Sorten im Kreis“, hebt der Landrat hervor.

Angebot auch für 2020 geplant

Um den Erfolg der jeweiligen Pflanzaktion zu unterstützen, boten die Organisatoren zusätzlich Pflanzsets an. Dieses Angebot wurde erneut rege genutzt. Auch im kommenden Jahr soll den Bergsträßer die Sammelbestellung für Obstbäume angeboten werden. red

