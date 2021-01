Asylunterkunft nach Zimmerbrand vorübergehend komplett geräumt

Griesheim.Wegen eines Zimmerbrands hat die Polizei die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Griesheim zeitweise komplett geräumt. Nach ersten Erkenntnissen brannte am Montagabend ein Sofa in einem Zweierzimmer, wie die Polizei mitteilte. Die 75 Bewohner mussten die Unterkunft verlassen und wurden von Einsatzkräften des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) betreut. Sie konnten noch am Abend ins Gebäude zurückkehren. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.01.2021