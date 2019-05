Attraktive Arbeitgeber im Porträt

Bergstraße.Der Arbeitsmarkt an der Bergstraße und im Ried brummt. Im Schnitt entstanden in der Region im vergangenen Jahr an jedem Kalendertag vier neue Arbeitsplätze, wie eine Umfrage dieser Zeitung bei den größten Arbeitgebern ergeben hat.

Für die Unternehmen bedeutet dies aber auch, dass sie sich mehr denn je um Nachwuchs und Fachkräfte bemühen müssen. Sie müssen sich einiges einfallen lassen, um auch in Zukunft eine komplette Belegschaft zu haben, mit der sich Marktpositionen und Wettbewerbsvorteile halten oder gar ausbauen lassen. In einer 24-seitigen Sonderbeilage beleuchten wir den Arbeitsmarkt in der Region und stellen zudem 18 attraktive Arbeitgeber in Porträts vor. red/BILD: ZORANDIM75 - STOCK.ADOBE.COM

