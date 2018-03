Attraktivität des Kreises auch für die Zukunft sichern

Anzeige

Dr. Zürker berichtete, dass die vom Kreistag beschlossene Beraterstelle für Fragen des Wohnens ausgeschrieben ist und nach Besetzung der Stelle eine adäquate Unterstützung für die Kommunen im Wohnungsbau vorhanden ist.

Ferner herrschte große Übereinstimmung zwischen beiden Gesprächspartnern über die Frage des Breitbandausbaus: „50 Mbit pro Sekunde Internetgeschwindigkeit sind für den Augenblick für den Kreis Bergstraße gut, aber für die Zukunft muss hier mehr kommen, wenn wir ein attraktiver Standort für Gewerbetreibende bleiben wollen.“ Zielrichtung müsse die Gigabitregion sein.

Besonderes Augenmerk liege bei der WFB auch auf der Beratung von Unternehmen im „Kampf“ um neue Mitarbeiter: „Unternehmen stehen gerade in unserer Region in direkter Konkurrenz. Attraktiver Arbeitgeber zu sein und zu bleiben erfordert mitunter ein Umdenken bei manchen Unternehmen“, so Dr. Zürker. Nach Schmidt sind flexiblere Arbeitszeitmodelle, die Bereitstellung von durch Unternehmen für ihre Mitarbeiter angekaufte Kita-Plätze oder die Möglichkeit zum Home-Office Ansätze, mit denen ein Betrieb seine Attraktivität steigern kann: „Auch wenn dies natürlich nicht für jeden Betrieb möglich ist, ist die Verbesserung der Balance aus Leben und Arbeit etwas, dass wir uns als SPD in besonderer Weise zur Aufgabe gemacht haben“, so Schmidt. red

