Auch an der Bergstraße: Maler und Lackierer suchen Fachkräfte

Bergstraße.Bein der Jahreshauptversammlung der Maler- und Lackierer-Innung Bergstraße in Mörlenbach fasste Obermeister Dieter Brehm das abgelaufene Geschäftsjahr zusammen. Viele Seminare der Innung und der Kreishandwerkerschaft Bergstraße sowie eine Werksbesichtigung prägten das vergangene Jahr.

Einen kurzen Rückblick gab es auch auf den „Tag des Handwerks“ mit der traditionellen Gesellenfreisprechungsfeier im September. Die gut besuchte Veranstaltung wird auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit anderen Innungen der Kreishandwerkerschaft Bergstraße durchgeführt. In diesem Zusammenhang kam Geschäftsführer Dietmar Schott auf den Fachkräftemangel im Handwerk zu sprechen.

„In Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer und anderen Partnern müssen wir auch in Zukunft dafür sorgen, dass sich wieder mehr junge Menschen für das Handwerk begeistern“, sagte Schrott. Ingeborg Totzke vom Verband Farbe Gestaltung Bautenschutz Hessen berichtete über Aktuelles aus dem Verband. zg

