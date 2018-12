Auch bei widrigem Wetter wird gerast

Fast jeder Fünfte war zu schnell unterwegs, als die südhessische Polizei jetzt wieder einmal Tempokontrollen auf der Autobahn 6 zwischen dem Viernheimer Dreieck und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen durchführte.

Unrühmlicher Spitzenreiter mit Tempo 174 bei erlaubtem Tempo 100 war ein Autofahrer aus dem Kreis Bergstraße. Diese Geschwindigkeitsüberschreitung zieht ein Bußgeld von 600 Euro, drei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte nach sich. Nicht nur, dass der Mann deutlich zu schnell war – zudem hielt er bei der Fahrt sein Mobiltelefon am Ohr.

Die Kontrolle geschah bei widrigen Wetterbedingungen. Und dennoch wurden während der Messungen mehr als 600 Verstöße festgestellt. Mehr als 2800 Verkehrsteilnehmer passierten in dem Zeitraum die Kontrollstelle.

Kontrollen werden fortgesetzt

Circa 500 Autofahrer und elf Lastwagenführer waren zwischen 15 und 20 km/h zu schnell unterwegs und müssen jetzt mit Verwarnungsgeldern rechnen. Auf knapp 100 Wagenlenker sowie sechs Brummifahrer kommt dagegen ein Bußgeld von mindestens 70 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu. Zudem droht acht Autofahrern ein Fahrverbot, da sie mehr als 41 km/h zu schnell waren.

Mit Hinblick auf die Wetterverhältnisse und die hohe Anzahl an schweren Verkehrsunfällen ist die Tatsache, dass sich fast jeder fünfte Gemessene nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielt, besorgniserregend. Die Verkehrsüberwachungen in dortigem Bereich werden nach Mitteilung der Polizei deshalb fortgesetzt. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.12.2018