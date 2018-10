Auch Einhausen profitiert

Insgesamt 31 hessische Städte und Gemeinden setzen mit Fördermitteln aus dem Bund-Länder-Programm „Stadtumbau in Hessen“ Maßnahmen für den Klimaschutz, bezahlbares Wohnen und die biologische Vielfalt um.

Stadtentwicklungsministerin Priska Hinz: „Hessen braucht einen nachhaltigen Stadtumbau: An vielen Orten ist eine Generalüberholung von Innenstädten und Stadtvierteln notwendig. Die Städte und Gemeinden müssen an ein sich änderndes Stadtklima angepasst werden und aktiv Klimaschutz betreiben. Besonders wichtig ist, dass auch der Stadtumbau für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums genutzt wird“, sagte Hinz jetzt in Wiesbaden und ergänzte: „Die Stadt der Zukunft ist grün und biologisch vielfältig. Sie ist energieeffizient und bietet ein breites Angebot aus nachhaltigen Verkehrsmitteln. Kurzum: Sie ist ein lebenswerter Wohn- und Arbeitsort für alle.“

Vier Kommunen im Kreis

Das Bund-Länder-Programm „Stadtumbau in Hessen“ fördert diese nachhaltige Entwicklung. 31 Städte und Gemeinden erhalten dieses Jahr insgesamt 25 Millionen Euro Fördermittel – davon fließen knapp 2,2 Millionen Euro an vier Kommunen im Kreis Bergstraße: Einhausen erhält 465 000 Euro, Biblis 416 000 Euro, Viernheim 421 000 Euro und Lampertheim 889 000 Euro.

Finanziert werden von des hessenweit gewährten Fördermitteln Maßnahmen für den Klimaschutz in der Stadt, Projekte zur Schaffung neuen und bezahlbaren Wohnraums, zur Stärkung der biologischen Vielfalt und zur Anpassung an den demografischen und wirtschaftsstrukturellen Wandel. Konkret gefördert werden beispielsweise die Nutzung von Brachflächen und leerstehenden Gebäuden, die Schaffung neuer Grün- und Wasserflächen, die energetische Modernisierung von Altbauten oder neue Rad- und Fußwegeverbindungen.

Förderniveau soll stabil bleiben

„Mit diesen Herausforderungen lassen wir die hessischen Städte und Gemeinden nicht alleine. Das weiterhin hohe Niveau der bereitgestellten Fördermittel für das Programm ‚Stadtumbau in Hessen‘ ist Beleg für das Engagement des Landes für eine nachhaltige Stadtentwicklung“, betonte Ministerin Hinz. Mit Blick auf den Doppelhaushalt 2018/2019 kündigte die Ministerin auch für das kommende Jahr ein stabiles Förderniveau an. red

