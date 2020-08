Auch Fußballmannschaft in Quarantäne genommen

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden am Freitag sechs neue Corona-Fälle gemeldet. Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, sind seit dem Ausbruch der Epidemie insgesamt 477 Infektionsfälle in der Region bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim, Mörlenbach, Viernheim (2) und Zwingenberg (2).

Ein Infizierter gehört einer Viernheimer Senioren-Fußballmannschaft an. Das Team und seine Trainer seien in Quarantäne geschickt worden, teilte der Kreis weiter mit.

In den Krankenhäusern werden drei Patienten mit einer Infektion beziehungsweise einem Verdacht darauf behandelt, insgesamt sind 60 aktive Infektionen im Kreisgebiet gemeldet. Unter anderem in Lindenfels gibt es zurzeit keine Corona-Patienten.

Wie es in der Mitteilung weiter hieß, gab es 34 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 12,6 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen liegt für den Kreis bei 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Die Zahl der Infizierten in Hessen ist binnen eines Tages so stark gestiegen wie seit Mitte April nicht mehr. Wie das Sozialministerium mitteilte, kletterte die Zahl der Fälle im Vergleich zum Donnerstag um 231 auf insgesamt 14.260. Einen höheren Zuwachs hatte es nach Angaben des Ministeriums zuletzt am 17. April mit plus 233 gegeben, bereits am 15. August war die Zahl im Vergleich zum Vortag um 203 gestiegen.

Die Anzahl der Todesfälle, die mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebracht werden, blieb am Freitag unverändert bei 528. dpa/tm