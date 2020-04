Auch große Betriebe suchen jetzt Rat

Bergstraße.Zu den Dingen, die in Zeiten der von der Corona-Krise gebeutelten Wirtschaft Hochkonjunktur haben, gehören Beratungsgespräche bei der Wirtschaftsförderung Bergstraße. „Seit Mitte März haben wir 687 solcher Gespräche geführt“, sagte deren Geschäftsführer Matthias Zürker gestern bei einer Pressekonferenz, die per Video-Übertragung stattfand.

Berücksichtigt seien in dieser Zählung nur solche Beratungstermine, die über eine Viertelstunde dauerten, führte Zürker aus. Kämen auch die vielen kurzen Telefonate dazu, bei denen sich Unternehmer auf die Schnelle informieren wollen, sei die Zahl sicher doppelt oder dreimal so hoch.

Kurzarbeit, Soforthilfe oder auch Anerkennungen als systemrelevante Betriebe seien häufige Themen dieser Unterredungen. Sei es zu vor meist darum gegangen, wie es ein Unternehmen schafft, zu wachsen, drehe sich nun alles um die Krise. Auch mit Blick auf diejenigen, die nach diesen Gesprächen fragen, macht Zürker eine Verschiebung des Schwerpunkts aus. Seien es anfangs vor allem Inhaber kleiner Betriebe mit geringen Rücklagen gewesen, die Rat suchten, meldeten sich zunehmend auch größere Unternehmen. Von dort komme die Ansage, dass die Krise eine andere Dimension annehmen könne, wenn weiter Lieferketten wegbrächen.

Unter dem Strich gelte: „Wir sind nicht besser oder schlechter dran als andere Landkreise.“ Ein Vorteil sei der Mix aus vielen verschiedenen Branchen. Er könne nur jedem Unternehmer den Rat geben, sich bei Fragen an die Wirtschaftsförderung zu wenden, sagte Zürker.

Sorge um Steuereinnahmen

Viele Unternehmen im Kreis seien vom Weltmarkt abhängig, betonte Landrat Christian Engelhardt – und damit nicht unbedingt von Entscheidungen, die in Deutschland gefällt werden. Eine Videokonferenz mit den Geschäftsführern der größten Bergsträßer Betriebe habe ihm gezeigt, dass die größte Gruppe diejenige sei, deren Vertreter einerseits krisenrelevante Aufgaben erfüllen und in diesen Bereichen gut ausgelastet sind, in anderen Sparten aber Einbrüche zu verzeichnen habe. Daneben gebe es noch die Gruppe derjenigen, die von der Krise profitieren und die der Unternehmen, deren Geschäft weggebrochen ist. Immerhin habe bei der Runde der größten Betriebe niemand von Insolvenz gesprochen. Dennoch fürchtet der Chef der Kreisverwaltung, dass ausbleibende Steuereinnahmen die Städte und Gemeinden schwächen.

Sehnsucht nach einer Perspektive

„Die langfristigen Auswirkungen sind nicht voraussagbar“, sagte Engelhardt. Der Kreis leiste einen Beitrag, indem Dienstleister, mit denen die Verwaltung Verträge abgeschlossen hat, weiter bezahlt werden, auch wenn sie keine Leistungen erbringen können, so erhielten sie etwas mehr wirtschaftliche Sicherheit. Zudem werde die Auszahlung von Fördermitteln vorgezogen.

Besonders schwierig sei die Lage für Kulturveranstalter sowie Betreiber von Gaststätten und Hotels, deren Geschäft derzeit komplett brach liegt. „Vielen Gastronomiebetrieben ging es vor der Krise schon nicht gut“, gab der Landrat zu bedenken. Nun falle in der Hauptsaison die Außenbewirtung weg, in der Hotellerie fehlten die Messegäste. „Alle werden es nicht schaffen“, prophezeite er.

Vor diesem Hintergrund hält Engelhardt neue Förderprogramme für nötig, die speziell auf solche Betriebe ausgelegt sind, die über einen längeren Zeitraum keinerlei Umsätze mehr machen. Die Herausforderung dabei sei, dass Fördermittel aus Steuergeldern kommen: „In der Zukunft belasten sie alle, sie sind eine Hypothek“.

Viele Unternehmer sähen die Tätigkeit der Wirtschaftsförderung positiv, sagte deren Beiratsvorsitzender Jürgen Gromer, ehemaliger Geschäftsführer des AutozulieferersTE Connectivity (früher Tyco Electronics) in Bensheim. Auch er geht davon aus, dass die Krise die größeren Unternehmen nicht verschonen wird, wenn sie länger andauert. „Es gibt Gewinner und Verlierer. Und letztere überwiegen“, ist seine Einschätzung. Viele Geschäftsleute sorgten sich um ihre Mitarbeiter.

Ihm sei bewusst, dass es keinen genauen Fahrplan für Lockerungen von Kontaktbeschränkungen geben könne, fuhr Gromer fort. Die Unternehmer sehnten sich jedoch nach einer Perspektive. Wenig hilfreich seien die teilweise unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer, was Lockerungen betrifft.

