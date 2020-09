Auch Grüne sind für „Sichere Häfen“

Bergstraße.Der Kreisverband der Bergsträßer Grünen unterstützt nachdrücklich den Appell des Evangelischen Dekanats Bergstraße an die Verantwortlichen des Kreises Bergstraße, dem Bündnis „Sichere Häfen“ beizutreten.

„In einigen Kommunen waren wir schon aktiv und haben für einen Beitritt auch von Kommunen geworben, leider nicht immer mit Erfolg“, berichten die Vorstandssprecher Matthias Schimpf und Evelyn Berg.

Aus Sicht des Grünen-Kreisverbandes stünde es auch dem Kreis Bergstraße gut an, sich dem Bündnis „Sichere Häfen“ anzuschließen – so, wie es viele andere Landkreise und Kommunen bundesweit schon getan haben.

„Es ist sehr bedauerlich und teilweise beschämend, mit welchen Argumenten in einigen Kommunen das Signal zu Bereitschaft zur Aufnahme von in Not befindlichen Menschen in den kommunalen Gremien abgelehnt wurde, obwohl es letztlich um eine sehr kleine Anzahl von hilfebedürftigen Menschen geht, denen man hätte Schutz gewähren sollen“, so Schimpf weiter.

Aktuell seien in Moria viele Menschen in größter Not – und es sei ein Gebot gelebter Humanität, dass man jetzt hilft und nicht wartet, bis der aus Sicht der Bergsträßer Grünen „menschenunwürdige Basar um Aufnahmequoten“ in der Europäischen Union irgendwann beendet ist. „Auch wir Grünen treten für eine europäische Lösung ein, dürfen aber vor dem aktuellen Hintergrund nicht die kurzfristig notwendige Hilfe aus den Augen verlieren, insoweit kann man das Eine tun, ohne das Andere zu unterlassen“, machen Berg und Schimpf die Dringlichkeit von tatsächlichen Hilfen deutlich.

Nach Meinung der Grünen solle der Kreis Bergstraße sich zur Aufnahme besonders von unbegleiteten Minderjährigen bereiterklären und prüfen, ob eine temporäre Unterbringung und Betreuung in Räumlichkeiten der Zwingenberger Jugendherberge möglich ist, bis individualisierte Unterbringungsmöglichkeiten realisiert werden können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.09.2020