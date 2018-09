Auf A 6 wird weiter gerast

Bergstraße.Auf der A 6 bei Viernheim wird trotz Tempolimits weiter gerast. Insgesamt 600 Verstöße haben Beamte bei Geschwindigkeitsmessungen bei Viernheim in dieser Woche innerhalb von dreieinhalb Stunden festgestellt. Auf dem Streckenabschnitt in Richtung Kaiserslautern wurden in dieser Zeit fast 3000 Fahrzeuge überprüft.

Der Bereich gilt als Unfallschwerpunkt, zudem liegt aufgrund einer

...