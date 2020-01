Auf das Ankommen folgt die Eingliederung

Bergstraße.Der Kreis Bergstraße hat den Kooperationsvertrag zur Finanzierung der freiwilligen Flüchtlingsarbeit in der Region um zwei weitere Jahre verlängert. Gleichzeitig wurde die Koordinierungsstelle personell neu besetzt: Seit Anfang Januar sind Deniz Inal und Alisa Seidl als Ansprechpartnerinnen für die Ehrenamtler in den einzelnen Kommunen aktiv. Sie teilen sich die Koordinierungsstelle, die 2014 unter dem Dach des Migrationsdienstes im Bensheimer Franziskushaus ihre Arbeit aufgenommen hatte.

Nach der großen Zuwanderungswelle seien die elementaren Maßnahmen zur Integration weitgehend im Prozess oder bereits erfolgreich bewältigt, heißt es aus dem Caritasverband Darmstadt, dem Träger des Mehrgenerationenhauses. „Viele dieser Menschen sind in der Gesellschaft angekommen“, sagt Dienststellenleiterin Cornelia Tigges-Schwering, die sich ausdrücklich für das Engagement der bis zu 900 ehrenamtlichen Helfer im Kreis bedankt. Nach der Unterstützung beim Ankommen, beim Spracherwerb und bei der ersten Orientierung stehen heute viele vor der Frage, wie sie ihre berufliche Zukunft gestalten und eine Wohnung finden.

Wie die Helfer vernetzen?

2014 waren für rund zehn Asylkreise rund 80 Ehrenamtler tätig. Schon ein Jahr darauf gab es in allen 22 Städten und Gemeinden mindestens einen Helferkreis – und damit viele Fragen, wie man die Arbeit vor Ort vernetzen könnte. So war die Koordinationsstelle Asyl-Ehrenamt geboren. Sie sorgt dafür, dass die Akteure weiterhin qualifiziert und motiviert werden, so Tigges-Schwering beim Pressegespräch. Bis Ende 2021 ist diese Arbeit nun auch vonseiten des Kreises abgesichert. Und wenngleich sich die Helfer in den Kommunen über die letzten Jahre ein großes Fachwissen angeeignet haben, wie Kreisbeigeordneter Karsten Krug betont, würde deren Arbeit auch in naher Zukunft weiterhin benötigt. Auch dies sei ein Grund dafür, so Krug, die Stelle weiter zu fördern.

Nach der ersten (Not-)Unterbringung der Migranten gehe es nun um die beruflich-gesellschaftliche Eingliederung jedes Einzelnen. Die Koordinierungsstelle kümmert sich vorrangig um eine sozialpädagogische Begleitung und Betreuung von Ehrenamtlern in der Flüchtlingshilfe und hilft bei Fragen und Problemen aller Art. Sie ist Ansprechpartner für Einzelpersonen und Gruppen sowie fachlicher Berater und Qualifizierungshelfer.

Zwei ausgewiesene Profis

Mit den beiden Neuen sind zwei ausgewiesene Profis im Boot. Deniz Inal (26) hat einen Master in Ethnologie und war einige Jahre als Integrationsbeauftragte bei der TSV Auerbach aktiv. Für ein eigenes Projekt im Sportverein wurde sie 2015 von BA und Sparkasse mit dem Bergsträßer Bürgerpreis ausgezeichnet. „Für mich ist diese Aufgabe ideal, weil ich mein Fachwissen und meine Erfahrungen einbringen kann“, sagt sie. Alisa Seidl (24) studiert Soziale Arbeit und bereitet derzeit ihren Master vor. Ihr Anerkennungsjahr hat sie im Mehrgenerationenhaus absolviert. Auch sie spricht von einer „perfekten Stelle“, um Menschen vor Ort bei einer sehr anspruchsvollen Aufgabe helfen zu können. Die beiden jungen Frauen führen die Arbeit von Marion Kostial fort.

In den kommenden Monaten wollen sie die aktuell 28 Asylkreise an der Bergstraße besuchen und erfahren, wo der Schuh drückt und man etwas verbessern kann. Vier Austauschtreffen pro Jahr sind geplant, um den Dialog mit der Politik aufrecht zu halten. Gleichzeitig soll eine Steuerungsgruppe ins Leben gerufen werden, um auch die hauptamtlichen Mitarbeiter der Städte und Gemeinden einzubinden.

„Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit“, sagt Caritasdirektorin Stefanie Rhein. Die aktuelle Phase drehe sich um andere Themen wie zu Beginn. Die Qualifizierung der Ehrenamtler spiele weiterhin eine wichtige Rolle. Auch Cornelia Tigges-Schwering betont, dass sich die Schwerpunkte bei der Koordinierungsstelle verschieben werden.

Gemeinsam Lösungen finden

Jobcenter statt Sozialarbeit: Torsten Bach ist seit einem Jahr Leiter der Abteilung Soziales des Kreises Bergstraße. Er sieht die Ehrenamtler vor Ort gut vorbereitet, um der Zielgruppe bei ihren neuen Herausforderungen adäquat helfen zu können. Die Koordinierungsstelle sei aber auch eine wichtige Brücke zwischen Amt und Ehrenamt, um gemeinsam in geordneten Verfahren optimale Lösungen zu finden.

Karsten Krug lobte in Bensheim eine gut funktionierende Zusammenarbeit mit dem Caritasverband. Die Stelle unterstützt nicht nur die Kommunen und die dort aktiven Helfer, sondern entlaste durch ihre Einbindung ins System auch die Arbeit in der Kreisverwaltung. Auch deshalb habe das Landratsamt die finanzielle Unterstützung für diesen Bereich seit 2018 um etwa 15 Prozent erhöht, um die steigenden Sach- und Personalkosten abzubilden. „Wir stehen zu hundert Prozent hinter diesem Projekt.“

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.01.2020