Auf den letzten Metern geht es am Main entlang: Sie haben Ihr Ziel erreicht!

Bergstraße.Wir starten den letzten Wandertag des Nibelungensteiges morgens in der Barockstadt Amorbach. Wer hier noch etwas verweilen will, kann diese letzte Etappe auch wie ursprünglich vorgesehen in Miltenberg oder Bürgstadt in zwei Etappen aufteilen und in Amorbach zum Beispiel noch die Wallfahrtskapelle oder das alte Templerhaus besuchen.

Darüber hinaus sprechen für diese Variante heute auch die anderen beiden Städte am Weg, in denen es ebenfalls genug zu sehen gibt. Nach Tagen der Entbehrung in puncto städtischem Flair könnte das dem einen oder anderen Wanderer sicher gelegen kommen. Die heutige Wegstrecke ist ansonsten allerdings auch an einem Tag für jedermann zu schaffen.

Nach Tagen im tiefsten Odenwald erleben wir am Main wieder so etwas wir städtisches Flair. Der erste Anstieg des Tages entlohnt uns dabei wieder mal für jeden Schweißtropfen, den wir unterwegs vergießen. Schon auf dem recht steilen Weg zum Gotthardsberg genießen wir auf dem Weg durch den jungen Laubwald ein paar exzellente Blicke, und oben angekommen können wir sogar noch höher hinaus. Von der Gotthardsruine überblickt man im 360-Grad-Panorama Amorbach mit seinen Stadtteilen sowie die umliegenden Wälder. Auch unseren weiteren Weg durch Reuenthal und Monbrunn können wir hier überblicken: Da sind sie wieder, die winzigen Odenwalddörfer auf unserem Weg, die diesen zwar im besten Sinne auszeichnen, aber auch für den ein oder anderen Seufzer sorgen können, wenn man nach dem dritten oder vierten Anstieg des Tages ins fünfte Bergdorf mit dem Finger noch immer nicht bedeutend weiter auf der Übersichtskarte der Tagesetappe gekommen ist.