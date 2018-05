Anzeige

Bergstraße.Das Evangelische Dekanat Bergstraße veranstaltet eine Studienreise nach Griechenland für maximal 25 Teilnehmende. Dazu gibt es am Dienstag, 15. Mai, 18 Uhr einen unverbindlichen Informationsabend in Heppenheim im Haus der Kirche (Ludwigstraße 13). Die Reise selbst findet vom 18. bis zum 29. September statt. Anmeldeschluss ist am 15. Juni.

Die Reisegruppe begibt sich auf die Spuren der Antike, der Orthodoxie und des Apostels Paulus. „Neben Kultur und Geschichte befassen wir uns auch dem orthodoxen Glauben, der mit den Ikonen eine uns fremde Bildsprache hat“, erklärt die Bildungsreferentin des Bergsträßer Dekanats, Birgit Geimer, die die Reise begleiten wird. red

Info: www.dekanat- bergstrasse.ekhn.de