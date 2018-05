Auf der A 67 ging fast nichts mehr

Der Unfall dieses Sattelzuges sorgte bis zum Abend für einen Stau. © Strieder

Bergstraße.Ein langer Stau bildete sich gestern in den Morgenstunden auf der A 67, nachdem gegen 6 Uhr ein Sattelschlepper zwischen Lorsch und Gernsheim in den Graben rechts der Fahrbahn gerutscht und dort umgekippt war. Die aufwendige Bergung des tonnenschweren Fahrzeugs dauerte bis in den Abend, weil die Tiefkühlware umgeladen werden musste. Im Laufe des Tages bildete sich ein bis zu 20 Kilometer

...

Sie sehen 43% der insgesamt 938 Zeichen des Artikels

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.05.2018