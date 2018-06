Anzeige

„Was ist das?“, fragte Schwetz die Schüler bei einem weiteren an die Wand projizierten Bild. „Eine Briefmarke“, kam schnell die Antwort. Auf der Klebeseite der Marke waren zudem mehrere dunkle Fasern zu sehen. Auch sie stammten von Handschuhen. Ein Täter hatte sieben Erpresserschreiben verfasst, in denen er drohte, Lebensmittel in einem Supermarkt zu vergiften. Als er die Briefmarke auf die Schreiben klebte, trug er jedes Mal diese Handschuhe, die ihre Fasern auf dem Brief hinterließen.

„Überall sind Fasern“, stellte Schwetz fest. Ob auf der Couch, im Bett oder im Auto, überall seien Stoffe vorhanden, von den sich Faden oder kleine Faserteile lösen. Deshalb müssen die Mitarbeiter des Landeskriminalamts strengstens auf Schutzkleidung achten, wenn sie Gegenstände auf Fasern untersuchen und diese dann unters Mikroskop legen. Schließlich dürfen keine Fasern vermischt werden.

Haarverdichtungsmittel benutzt

Doch nicht nur Kleidung, Decken und Teppiche können dabei helfen, Täter zu überführen. Vor einigen Jahren beschäftigte ein Mord im Saukopftunnel bei Birkenau die Polizei und Staatsanwaltschaft.

„Ein Beschuldigter benutzte Haarverdichtungsmittel“, sagte Schwetz. Der Mord ereignete sich in einem Auto während der Fahrt durch den Saukopftunnel. Dem Beschuldigten wurde nachgewiesen, dass er auf dem Rücksitz gesessen und den Mann vor ihm erschossen habe. Das Gutachten des Landeskriminalamts Wiesbaden untermauerte diesen Vorwurf mit Faserfunden. Die Fachleute hatten Fasern eines Haarverdichtungsmittels, das der Beschuldigte benutzte, auf dem Rücksitz entdeckt. Und laut Schwetz enthüllten die Faserspuren auch, dass der Täter nach den tödlichen Schüssen die Projektile eingesammelt habe und dabei mit dem Kopf an der Rückseite des Beifahrersitzes entlang gestreift sei. Der Mörder erhielt eine lebenslange Haftstrafe.

Für die Schüler hatte Schwetz einige mikroskopische Bilder von Fasern sowie die dazugehörigen Kleidungsstücke mitgebracht. Dann konnten die Schüler testen, ob sie Übereinstimmungen finden. ps/sm

