20 Jahre lang hat der Lorscher Verlag Brunnengräber in Zusammenarbeit mit Rainer Türk, dem langjährigen Wanderwegewart des Odenwaldklubs, alljährlich den Odenwald-Kalender herausgegeben. Auf jeder Rückseite eines Monatsblattes war dabei ein detailliert beschriebener Wandervorschlag für die Region abgedruckt gewesen.

Mittlerweile zieht sich Verleger Hubert Brunnengräber mehr und mehr in den Ruhestand zurück; Rainer Türk ist im September 2020 verstorben. Auf einen Odenwald-Kalender verzichten müssen Interessierte trotzdem nicht: Im Achterverlag Weinheim erscheint ein Druckwerk, das die Tradition fortsetzt. Herausgeber und Fotograf ist Timon Gölz. Zum Team gehören weitere zertifizierte Wanderführer des Odenwaldklubs.

So enthält auch der Odenwald-Kalender 2021 zwölf Monatsblätter mit Fotomotiven der Kulturlandschaft; das Lautertal wurde gleich zweimal berücksichtigt. Die auf den Rückseiten beschriebenen zwölf Tageswanderungen haben eine Länge von 8 bis 18 Kilometern aus dem gesamten Odenwald. Auch an GPX-Tracks zum Downloaden wurde gedacht.

In den tiefsten Odenwald geht es in der aktuellen Ausgabe in mehrfacher Hinsicht. So bieten ausgedehnte, unter Naturschutz stehende Täler eine üppige Flora und Fauna mit seltenen Gattungen, etwa im Dürr-Ellenbach-Tal bei Schönmattenwag. Auch die Eberstädter Tropfsteinhöhle mit ihrem reichen Tropfsteinschmuck bietet einzigartige Naturschätze.

Dass der Odenwald eine Region reich an Historie ist, erfahren die Wanderer sowohl auf einer Route zum Freilandmuseum in Gottersdorf, das zwei historische Odenwald-Dörfer lebensecht nachbildet, als auch bei einer Rundwanderung um Vielbrunn mit Stationen am römischen Wachturm sowie dem ehemaligen Wasserwerk.

Ebenfalls auf ihre Kosten kommen Gipfelstürmer: Sowohl der Teltschikturm bei Wilhelmsfeld als auch der Kaiserturm auf der Neunkircher Höhe – beide mit Aussichtsplattformen von 500 Meter bzw. 600 Meter über NN – bieten bei klarer Sicht einen Fernblick bis zum Pfälzerwald bzw. Taunus.

Der Kalender im DIN-A 4-Format mit Spiralbindung ist beidseitig in Farbe bedruckt. Kartenausschnitte mit Hervorhebung der Wanderroute sollen die Orientierung erleichtern. Außerdem enthält der Kalender kulturelle Informationen sowie Tipps zur Anreise sowohl mit dem Auto als auch mit dem öffentlichen Nahverkehr.

Links zum Download der Wanderrouten runden das Informationsangebot ab. hol/red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.12.2020