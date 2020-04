Auf jeden Fall global

Nach Corona stärker national produzieren, die Globalisierung zurückdrehen? Die Antwort darauf kann nur eindeutig nein heißen. Zwar fehlten nach dem Ausbruch des Coronavirus vor allem Schutzmasken und -kittel in Krankenhäusern und Arztpraxen hierzulande. Doch es ist schlicht unmöglich und vor allem unbezahlbar alles Mögliche für alle möglichen Krisen vorrätig zu haben. Und seit China Schutzmasken in alle Welt schickt, kann man froh sein, dass die Globalisierung so etwas möglich macht.

Eine Renationalisierung als Lehre aus der Corona-Krise ist der falsche Weg. Zumal Deutschland mit seiner hohen Exportquote kein Interesse daran haben kann, dass mehr national produziert wird. Denn das geht über kurz oder lang mit Einfuhrbeschränkungen anderer Länder einher. Und die täten besonders weh. Für den Standort Bensheim von Dentsply Sirona, dem größten Arbeitgeber im Kreis Bergstraße, sind die USA der wichtigste Markt. Alles in allem werden sogar 80 Prozent des Geschäfts außerhalb Deutschlands gemacht. Noch ein Beispiel: BMW, mit seinem in Bensheim aufgewachsenen Konzernchef Oliver Zipse, hat im vergangenen Jahr weltweit rund 2,5 Millionen Autos verkauft, davon aber nur etwas mehr als zehn Prozent in Deutschland. Haben Globalisierungsgegner noch irgendwelche Fragen?