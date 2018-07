Auf Jessica folgt nun Weinkönigin Carolin

Wechsel in der Regentschaft: Die scheidende Weinkönigin Jessica Lehmann setzte ihrer Nachfolgerin Carolin Hillenbrand beim Weinmarkt die Krone auf. © Funck

Bergstraße.So viele Hoheiten auf einem Fleck bekommt man selten zu sehen – mit Ausnahme auf dem Heppenheimer Weinmarkt und dem Winzerfest in Bensheim. Der Weinmarkt, der wie immer am letzten Juniwochenende gestartet worden war, bot zur Krönung der neuen Bergsträßer Gebietsweinkönigin Carolin Hillenbrand am Samstagabend ein ganzes Heer an jungen Damen im Festdirndl und im schicken pastellfarbigen

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4021 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 02.07.2018