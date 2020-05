Aufbaukurs für Excel-Nutzer

Bergstraße.Für erfahrene Nutzer bietet die Kreisvolkshochschule Bergstraße am kommenden Wochenende, 16. und 17. Mai, einen Excel-Aufbaukurs an. Dieser wird jeweils von 8.30 bis 13 Uhr als Webinar angeboten, der Dozent unterrichtet live. Die Teilnehmer benötigen einen PC oder Laptop, auf dem das Microsoft-Office-Paket installiert ist. Behandelt werden große Tabellen, der Einsatz komplexer Formeln und spezieller Funktionen, Pivot-Tabellen und Makroaufzeichnung. Die Teilnehmer können Fragen an den Dozenten stellen und erhalten umgehend Antworten. zg

