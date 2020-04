Aus Gernsheim in die große Musikwelt

Jennifer Allendörfer alias Suena hat das Zeug, die Erfolgsliste der Popakademie gewaltig auszubauen – nicht nur, weil sie den Apache-207-Hit „Roller“ mitproduziert hat. Hier erzählt die Rap-Produzentin und Pianistin, wie sie zur Musik kam. Von Jörg-Peter Klotz

Diesen Namen sollte man sich merken: Jennifer Allendörfer – oder ihr Pseudonym: Suena. Die 27-jährige Wahl-Berlinerin fügt der bisher noch sehr übersichtlichen Geschichte weiblicher Musikproduzenten gerade ein gewichtiges Kapitel hinzu. Nicht nur, aber auch weil sie mit „Roller“ von Rap-Senkrechtstarter Apache 207 das erfolgreichste deutschsprachige Lied des Jahres 2019 mitproduziert und dafür den Musikautorenpreis der Gema gewonnen hat. Mit „Matrix“, dem jüngsten Hit des Ludwigshafeners, bestätigte sie diesen Erfolg.

Damit schwang sie sich ganz nebenbei in die Shortlist der erfolgreichsten Künstler auf, die an der Mannheimer Popakademie studiert haben – neben klangvolle Namen wie die Echo-Gewinner Joris und Alice Merton, Indie-Pop-Mastermind Konstantin Gropper von Get Well Soon oder den international erfolgreichen Produzenten Crada, 2019 Gewinner der Gema-Auszeichnung in der Kategorie Hip-Hop. Dass die Preise-Gala am 12. März 2020 auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, ist die einzige Auswirkung der Corona-Krise, die Suena zu spüren bekommt. Kurz bevor wir telefonieren, schraubt sie noch an einem Remix – Produzentinnen können immer und fast überall arbeiten.

Fasziniert auch von Klassik

Interessant ist ihr Blick auf Liedstrukturen. Im Gespräch wird klar: Ihre Arbeitsweise entspricht zwar dem vor allem im US-Hip-Hop und -R&B üblichen Standard, bei dem Songschreiber und Produzenten wie Molekularmusiker kleinste Teile zu Tracks mit Knalleffekt synthetisieren. Aber sie arbeitet – und hört –hochgradig individuell. Was sich ihrem für Pop relativ ungewöhnlichen Werdegang verdankt. In der Schulzeit habe sie außerhalb der Bläserklasse und des Klavierunterrichts keinen Kontakt zu anderen Musikern gehabt, nicht in Bands gespielt, keinen Stil exzessiv gefeiert: „Ich habe früher alles Mögliche gehört, von Nirvana, Madonna, Jennifer Lopez, dem ersten Album von Xavier Naidoo, Beyoncé war meine Queen, Lenny Kravitz, Red Hot Chili Peppers waren wichtig – über Hip-Hop bis klassische Musik.

Allein mit ihrer Mutter im südhessischen Gernsheim aufgewachsen, übte das Klavier ihrer Tanten magische Anziehungskraft aus: „Aber es war nicht so, dass sie mich gezielt in die Musik eingeweiht hätten – das war ich selbst: Mit neun Jahren habe ich angefangen, klassisches Klavier zu spielen. Laut meiner Mutter wollte ich es schon mit drei.“ Zweimal die Woche gab es Unterricht. Nebenher habe sie noch Querflöte gespielt, Geige, ein wenig Gitarre – „die vier Jahre Querflötenunterricht bringen noch heute was, Flöten-Samples kann ich schnell selbst einspielen.“ Fast ein Alleinstellungsmerkmal, denn speziell in der Rap-Szene kann kaum ein Produzent ein „echtes“ Instrument spielen.

Dass sie beruflich etwas mit Musik machen musste, „wusste ich schon immer, hatte aber keinen konkreten Zugang.“ Ein klassisches Studium wie an der Musikhochschule erschien ihr zu aufwendig, auch wenn die Klavierlehrerin das empfahl. Fasziniert an Musik habe sie einerseits „dieses krass Logische in der Klassik. Andererseits, was für eine Stimmung die Popmusiker mit so wenigen Akkorden erzeugen können, welche Akkordabfolgen mir welches Gefühl geben.“ Sie habe immer bei Liedern mitgespielt: „Wenn ich einen neuen Song gehört habe, auch bei Freunden, musste ich nach Hause gehen und ihn spielen. Das heißt: Unterbewusst habe ich mein Gehör extrem trainiert.“

Dieses intensive Spielen und Jammen zu Liedern im eigenen Zimmer hat sie dann an die Popakademie geführt. Irgendwann sagte ihre Nachbarin Angela Schmidt zu ihr: „Sag mal, Jenny, du spielst so toll Klavier. Willst du nicht was damit machen.“ Zufall oder Fügung – die Aufforderung kam von der Sekretärin des Studierendenbüros der Popakademie. „Das war kurz vorm Abitur, da wusste ich gar nicht, dass es die Popakademie gibt.“ Vor der erfolgreichen Bewerbung in Mannheim half wieder der Zufall: Bei einer Mitfahrgelegenheit begeisterte sie den Darmstädter Produzenten Christoph Paulssen, der ihr quasi die Schlüssel zu seinem Christine-Musics-Studio in die Hand drückte: „Da konnte ich mich dann sechs Monate lang professionell auf die Aufnahmeprüfung mit Schwerpunkt Produktion vorbereiten.“

Studium als Sprungbrett

Auch der Weg zum Monsterhit „Roller“ führte über eine zufällige Begegnung: Für ein Praktikum in einem Berliner Studio zog sie 2017 in die Hauptstadt – „und als ich gerade beschlossen hatte, dass Hip-Hop-Produktion das ist, was ich machen muss, habe ich witzigerweise auf der Straße Lucry wiedergetroffen.“ Aus Smalltalk mit dem etablierten Hip-Hop- und Reggaeton-Produzenten wurde erst eine Session, dann ein erfolgreiches Produzententeam. Für den Popakademie-Abschluss blieb keine Zeit, aber das Studienziel, den Durchbruch als Musik-Profi, hat Suena längst erreicht. „Ein Jahr hätte ich in Mannheim noch studieren müssen. Es war keine verschwendete Zeit, denn an der Popakademie habe ich alle Basics kennengelernt. Aber es kommt drauf an, wo du stehst: Für mich war es ein gutes Sprungbrett. Die Popakademie bringt etwas, wenn du einen Plan hast – und kein großes Ego bekommst“, sagt sie lachend.

In der ziemlich abgekapselten Hip-Hop-Szene kam Suena schnell klar, obwohl sie kein totaler Rap-Nerd ist: „Ich wollte schon immer Loops machen und habe viele Deutsch-Rap-Songs gehört. Da dachte ich immer: ,Oh mein Gott, wenn ich da jetzt mit der Gitarre oder dem Klavier noch etwas dazu spielen könnte, wäre es richtig geil!’“ Als sie dabei kurz die einfache, aber unwiderstehliche Melodielinie von „Roller“ anspielt (eine mit Hall und Effekten verfremdete Synthie-Laute), ist sofort klar, was sie meint.

