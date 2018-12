Aus Sri Lanka in die Region

Jerome Rasiah © Veranstalter

Bergstraße.Das Netzwerk „Christen an der Bergstraße“, zu dem sich sechs evangelische Freikirchen an der Bergstraße zusammengetan haben, lädt unter dem Motto „Joy to the world!“ („Freue Dich Welt!“) zu einem gemeinsamen Weihnachtsgottesdienst am dritten Adventssonntag (16. Dezember) ein.

Der Gottesdienst wird von vielen Bergsträßern gestaltet. Ein Projektchor von über 50 Sängern formierte sich unter der Leitung von Jochen Rieger, Menschen werden über ihren persönlichen Zugang zum Glauben berichten und der 30-jährige Jerome Rasiah aus Sri Lanka wird in seiner Predigt der Frage nach der „Freude“ auf den Grund gehen.

Aufgewachsen im Süden Sri Lankas, durchlitt Jerome im Alter von 16 Jahren eine schwere Krankheitszeit, die nicht durch medizinische Hilfe gelindert werden konnte. In dieser Hilflosigkeit beteten Christen ganz bewusst für den jungen Mann und er erlebte – wie er es selber bezeichnet – seelische und körperliche Gesundung.

Sein Weg führte ihn später an die Bergstraße, wo er auch seine heutige Frau Eva, eine ehemalige AKG-Schülerin, kennenlernte. Jerome Rasiah absolvierte eine vierjährige theologische Ausbildung und ist von dem Wunsch beseelt, dass viele kirchenferne Menschen von Jesus hören. Jerome und Eva planen, im Sommer nach Sri Lanka auszureisen, um dort ihre Zeit in die Entwicklung von jungen Menschen zu investieren.

Wer diesen bunten Weihnachtsgottesdienst miterleben möchte, ist für Sonntag, 10.30 Uhr, in die Mensa des AKG in Bensheim eingeladen. Das Grußwort spricht Landrat Christian Engelhardt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.12.2018