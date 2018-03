Anzeige

Bergstraße.Die Agentur für Arbeit Darmstadt veranstaltet auch in diesem Jahr ihren Ausbildungstag an der Bergstraße – einen Marktplatz, bei dem Betriebe und Bewerber aufeinandertreffen können. Ziel ist es einerseits, die konkrete Vermittlung von unbesetzten Ausbildungsplätzen voranzutreiben, andererseits die Transparenz über die Vielfalt der Ausbildungsberufe in der Region zu erhöhen. Die Besucher können sich über die Berufe und Berufsfelder erkundigen und Gespräche mit regional ansässigen Arbeitgebern führen.

„Die Bereitschaft der Unternehmen auszubilden ist unverändert hoch. Der Fachkräftebedarf lässt sich in Zeiten des demografischen Wandels und der sinkenden Schülerzahlen allerdings zunehmend schwerer decken. Um geeignete Nachwuchskräfte für die angebotenen Ausbildungsstellen konkurrieren häufig mehrere Unternehmen. Diese Situation birgt für die ausbildungsplatzsuchenden Schüler große Chancen“, betont Birgit Förster, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Darmstadt.

Morgen (Mittwoch) können Schüler die Börse kostenfrei und ohne Voranmeldung besuchen. Die Veranstaltung findet im Bürgerhaus Kronepark im Bensheimer Stadtteil Auerbach (Darmstädter Straße 166) in der Zeit von 9 bis 12 Uhr statt. red