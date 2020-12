Ausgangssperre vielleicht schon ab Montag

Bergstraße.Eine Ausgangsbeschränkung im Kreis Bergstraße rückt näher: Die Inzidenz lag am Freitag erstmals über 200, teilte die Pressestelle des Landratsamtes mit. Aufgrund der für Freitag gemeldeten Zahl an Neuinfektionen wird die Inzidenz am heutigen Samstag weiter steigen und damit ebenfalls über 200 liegen. Für Sonntag ist aufgrund der sehr hohen Fallzahlen der letzten drei Tage mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass die Inzidenz ebenfalls über 200 liegen wird. Dies wäre dann der dritte Tag in Folge mit einer Inzidenz über 200. Gemäß dem hessischen Eskalationskonzept zur Eindämmung des Coronavirus wäre damit die Stufe „schwarz“ erreicht und der Kreis Bergstraße müsste eine Ausgangssperre erlassen.

Für den Fall, dass dies so eintritt, würde ab Montag eine Ausgangssperre in der Zeit von 21 bis 5 Uhr gelten. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist während dieser Zeit nur aus gewichtigen Gründen zuzulassen, insbesondere zur

Ausübung beruflicher Tätigkeiten,

Inanspruchnahme medizinischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen,

Wahrnehmung des Sorge-und Umgangsrechts, Begleitung und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen,

Begleitung Sterbender,

Teilnahme an Gottesdiensten zu besonderen religiösen Anlässen,

Versorgung von Tieren sowie zu Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung und -prävention.

Sonderregeln würden für Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage gelten: Am 24. Dezember würde nächtliche Ausgangssperre um 24 Uhr beginnen, am 25. und 26. Dezember um 22 Uhr.

Die Allgemeinverfügung würde erst wieder aufgehoben, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 200 liegt.

Die Freitagswerte im Überblick: Im Kreis sind gestern 146 Coronavirusinfizierte registriert worden. Damit ist die Zahl derjenigen, die seit Beginn der Pandemie positiv getestet wurden, auf 4219 Personen gestiegen. 71 Menschen sind gestorben. Gegenwärtig befinden sich 67 Patienten mit einer bestätigten Infektion sowie 10 Verdachtsfälle in einem Krankenhaus im Kreis. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage beträgt 554, daraus ergibt sich ein Inzidenz-Wert von 204,81. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.12.2020