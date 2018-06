Anzeige

Bergstraße. Was wären die Sommerferien ohne einen Ausflug ans Meer, ins Schwimmbad oder aber an einen See? Im Kreis Bergstraße haben Einheimische und Besucher gleich drei Badeseen zur Auswahl, die bei schönem Wetter zu einem entspannten Aufenthalt am und im kühlen Nass einladen.

Dabei handelt es sich um den Badesee in Bensheim am Berliner Ring, den Badesee Lampertheim und den Kärcher Surfsee in Biblis.

Damit der Ausflug unbeschwert und erholsam verlaufen kann, ist jedoch die Wasserqualität entscheidend. Und die stimmt im Kreis: „Vor dem Saisonstart fanden bei allen drei Badeseen Begehungen durch das Bergsträßer Gesundheitsamt statt. Dabei wurden Wasserbeprobungen durch zertifizierte Labore durchgeführt“, teilt die zuständige Dezernentin und Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz zum Ferienstart mit.