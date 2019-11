Ausschuss schließt die Akten

Bei der Zahlung von 206 000 Euro zur Begleichung von Sachschäden im alten Lighthouse-Hotel habe es „formale Regelverstöße und fehlerhafte Handlungen durch Mitarbeiter“ gegeben - zu diesem Schluss kommt der Akteneinsichtsausschuss, der sich mit dem Konflikt zwischen dem Kreis und den Vermietern befasst hat.

Unlautere Absichten und strafrechtliche Verstöße seien hingegen nicht festgestellt worden. In seinem vierten und letzten Treffen hat der Akteneinsichtsausschuss am Montag über den Entwurf zum Abschlussbericht beraten und ihn mit einigen Änderungen verabschiedet. Der fertige Bericht soll am kommenden Montag im Kreistag noch einmal Thema sein.

