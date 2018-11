Außerhalb Parteien Politik mitgestalten

Bergstraße.Mit Unterstützung des Bürgerkomitees Bergstraße wird der Psychotherapeut Gerhard Kugler am Samstag, 10. November, 16 Uhr, einen Kurzfilm mit Referat und anschließender Diskussionsmöglichkeit anbieten.

Der Zustand unserer Demokratie wird in vielen Publikationen infrage gestellt. Was kann man tun, wenn man sich einmischen will, aber nicht in einer Partei oder parteiähnlichen Bewegung?

Kugler werde ein Konzept vorstellen, „das trotz umfassender Zielvorstellungen auch schon im Jetzt und vor Ort Befriedigung bringen kann“, heißt es in der Einladung. Die Veranstaltung findet in Bensheim-Auerbach in der Gaststätte Weiherhaus statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.11.2018