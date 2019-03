Außerschulischer Lernort macht betroffen

Bensheim.Im Rahmen des Gedenktages an die Ermordung der Geschwister Scholl nahmen 22 Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs Q4 der Geschwister-Scholl-Schule an einem Rundgang durch Bensheim teil. Der dreistündige Rundweg umfasste zwei Abschnitte.

Im ersten Teil, der in Kooperation mit dem Stadtmuseum Bensheim organisiert worden war, befasste sich die Gruppe mit der „Topografie der Endphasenverbrechen der Nationalsozialisten“. Hierbei standen die Kirchbergmorde im Zentrum der Ortsbegehung. Nur drei Tage bevor die Amerikaner am 27.03.1945 Bensheim erreichten und die nationalsozialistische Diktatur beendeten, wurden Hinrichtungen von politisch Gefangenen und fahnenflüchtigen Soldaten vor den Toren der Stadt Bensheim durch die Gestapo durchgeführt. Dies geschah nachweislich auf dem Bensheimer Kirchberg. Die Teilnehmer begaben sich unter der Leitung von Stadtmuseumsmitarbeiterin Vanessa Rother dabei selbst auf den Weg, den damals die Häftlinge vom Gefängnis aus bis hin zur Hinrichtungsstätte gegangen waren. Mit einer Schweigeminute im Gedenken an die Opfer endete dieser erste Abschnitt.

Der zweite Teil führte dann zu zwei Gedenkstätten im Stadtgebiet, die die NS-Vergangenheit der Stadt Bensheim ins Bewusstsein der Anwesenden rücken sollte. So machte die Gruppe Station an der ehemaligen Synagoge, wo das jüdische Leben in Bensheim und die Reichspogromnacht („Kristallnacht“) im Fokus standen. Letzter Halt war dann am „Stolperstein“ an der Alten Faktorei, der ehemaligen Polizeistation, im Zentrum der Stadt. Hier wurden noch einmal die Anfänge der NS-Diktatur thematisiert und über die Bedeutung des Erinnerns und Gedenkens gesprochen.

Geschichte hautnah

Nach dieser Bensheim-Exkursion waren sich die beteiligten Lehrkräfte Barbara Reinhardt, Andrea Seidel und Friedemann Sonntag einig: „Wenn sich Schülerinnen und Schüler ,Geschichte vor Ort’ vor Augen führen, birgt das spürbar mehr Betroffenheit als das Studium von Schulbüchern.“

Barbara Reinhardt und Friedemann Sonntag

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.03.2019