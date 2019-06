Aussichtsplattform: Ausschuss zur Akteneinsicht bleibt folgenlos

Bergstraße.Bergsträßer Kreistagsabgeordnete haben verschiedene Akten über die Planung und den Bau der umstrittenen Beobachtungsplattform Ost an der Weschnitzinsel in Lorsch unter die Lupe genommen – neue Erkenntnisse gab es dabei aber nicht, wie Oliver Roeder, Vorsitzender des Akteneinsichtsausschusses, bei der jüngsten Kreistagssitzung berichtete.

Die Fraktion der Linken hatte die Bildung des Ausschusses beantragt, weil die 30 000 Euro teure Konstruktion nach Ansicht ihrer Vertreter so niedrig ist, das Beobachter kaum über den Deich hinausschauen. Das Land hatte die Plattform finanziert, federführend war der Gewässerverband. Die Linken witterten deshalb eine Verschwendung von Steuergeldern. Auch überregional erlangte das Thema Bekanntheit. Der ZDF-Länderspiegel widmete der Plattform einen Beitrag unter der Rubrik „Hammer der Woche“, mit der Überschrift „Aussichtsplattform ohne Aussicht“.

Die Mitglieder des Akteneinsichtsausschusses betrachteten ihre Arbeit jedoch nach einer Sitzung als erledigt. Landrat Christian Engelhardt hatte darauf hingewiesen, dass die mit der Planung und dem Bau befassten Abteilungen der Kreisverwaltung vor der Sitzung zu dort geführten Akten befragt worden seien, jedoch Fehlanzeige gemeldet hätten.

Die Abgeordneten beleuchteten deshalb Niederschriften über neun Sitzungen der Verbandsversammlung und des Vorstands vom Gewässerverband. Aus Zeitgründen hätten sie dafür namentlich ausgezeichnete Kopien genutzt. Es sei einvernehmlich festgestellt worden, dass sich aus den vorgelegten Unterlagen „keine Erkenntnisse über Vorgänge im Bereich der Kreisverwaltung betreffend Planung und Bau“ ergäben.

Anders sieht es Bruno Schwarz von der Linken. Er erinnerte daran, dass Engelhardt auch Vorsitzender des Gewässerverbandes sei. „Dass hier nur eine sehr eingeschränkte Aktenlage vorgelegt wurde, ist in diesem Zusammenhang nicht plausibel“, heißt es in seinem Abweichungsbericht zu dem des Ausschusses. Schwarz kritisierte auch, dass nur Kopien aus Akten vorgelegt worden seien, aber keine Schriftstücke in ihrer Originalumgebung. Auf diese Weise bestehe die Gefahr, „dass das Akteneinsichtsrecht, das dem Kreistag zusteht, unterlaufen werden kann“. kbw

