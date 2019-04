Ausstellung: Lebenslustige Bilder im Haus der Kirche

Bergstraße.Skurril, schrullig und manchmal zum Piepen. Diesen Eindruck hatten die Besucher der Ausstellungseröffnung von den Bildern der Künstlerin Ilona Nolte. Die Schau unter dem Titel „Lebenslust“ ist noch bis zum 10. Mai (einem Freitag) in Heppenheim im Haus der Kirche (Ludwigstraße 13) zu sehen.

„Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig, oder?!“ Das fragten sich unter dem Gelächter der Gäste zwei verblüffte Damen, die mit bunten Halstüchern, Hüten, Handtasche und einer Kaffeetasse in der Hand das Bild „Kaffeepäuschen“ betrachteten. Es zeigt drei Damen, die ähnlich gekleidet wie die Betrachterinnen Kaffee auf einer Bank trinken.

Diese kleine Szene spielten die Bildungsreferentin des Evangelischen Dekanats Bergstraße, Birgit Geimer, und die Gemeindepädagogin Friederike Geppert zum Auftakt der Ausstellungseröffnung und trafen damit ins Schwarze.

Ilona Nolte fängt mit Farbe und Pinsel Alltagsszenen ein. Die Mimik, die Haltung und die Bewegungen von Menschen sind überzeichnet, erscheinen aber wie direkt aus dem Leben gegriffen. Deutlich wird das zum Beispiel bei zwei Bildern, die zum einen Männer in einer Sauna zeigen und zum anderen Frauen (unser Foto). Jeder und jede, die schon einmal in einer öffentlichen Sauna war, wird bestätigen: Genauso ist es!

Birgit Geimer gab einen Überblick über das Lachen in der bildenden Kunst. Das hatte es über Jahrhunderte schwer. In alten Bildern und Porträts findet man so gut wie keine lachenden Menschen. Denn Lachen war lange verpönt. Dazu habe bis zum Mittelalter auch die Kirche beigetragen. Lachen galt als nicht schicklich und stand unter dem Generalverdacht der Überheblichkeit. Die Bildungsreferentin betonte, dass auch in den Evangelien vom Lachen keine Rede sei. „Doch Jesus und seine Jünger haben bestimmt gelacht. Wer Wasser in Wein verwandelt, kann kein Trauerkloß gewesen sein“, sagte Geimer augenzwinkernd.

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Die Öffnungszeiten sind montags von 9 bis 12 Uhr, dienstags bis freitags von 9 bis 12 sowie von 14 bis 16 Uhr. red/BILD: Biewendt

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.04.2019